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Başkan Altay öğrencilerle buluştu



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeki Altındağ İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeki Altındağ İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Zeynep Sude Nas isimli öğrencinin davet etmesi üzerine Zeki Altındağ İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere yerel yönetimler ve belediyecilik çalışmalarını anlattı. Başkan Altay'ın sürpriz ziyareti ile mutlu olan öğrenciler yüz yüze görüştükleri Başkan Altay'a belediye ve başkanlık çalışmaları ile ilgili cevabını merak ettikleri soruları yöneltti. Ziyarette okul idarecileri ve öğretmenlerle de görüşen Başkan Altay, okulda yürütülen çalışma ve projeler hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı.

Selçuklu Belediyesi'nin 622 bin nüfusu ile Konya'nın en büyük ilçesi olduğunu ifade eden Başkan Altay, Belediye olarak birçok hizmet yapıyoruz. Temizlik, yeşil alan çalışmaları, parklar, yollar, spor salonları ve daha birçok hizmet belediyeler tarafından yapılıyor. Yine okullarınızda her ay bir değerin anlatıldığı Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi de (SEDEP) belediyemiz tarafından yapılan önemli hizmetler arasında yer alıyor. Bütün bu çalışmaları sizlere daha güzel bir gelecek bırakmak için yapıyoruz" dedi.

Öğrencilere gündelik yaşamla ilgili tavsiyelerde bulunan Başkan Altay, "Selçuklu'da temizlik hizmetlerine ayrılan para ile ilçemize her ay 1 spor salonu yapılabilir. Harcanan bu paralarla daha fazla park, okul, sağlık tesisi ve spor salonu yapılabilir. Onun için çöpleri lütfen yerlere atmayın. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Etrafınızda çevreyi kirletenlere karşı da birer gönüllü olun" diye konuştu.

(AH-Y)



24.05.2017 16:05:06 TSI

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