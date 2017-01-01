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Başkan Özkeçeci, Ak Parti'nin 3. Büyük Olağanüstü Kongresini değerlendirdi.



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, AK Parti 3. Büyük Olağanüstü Kongresini değerlendirdiği açıklamasında AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan'la yeni atılım döneminin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 998 gün aradan sonra yeniden AK Parti Genel Başkanı olması ile Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inandığını ifade etti. Özkeçeci, "Kongremiz oldukça coşkulu, oldukça heyecanlı ve oldukça kalabalıktı. Çok keyifli bir kongre yaşadık. 13 yıl genel başkanlığımızı yapan, Kurucu Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 998 gün sonra yeniden genel başkanımız oldu. Evine, sevdasına, aşkına yeniden döndü. Samimi söylüyorum ki kalabalıktan içeriye giremedik. Kongrede özellikle reisimizin yeniden genel başkan adayı olması ayrı bir heyecan kattı. Kurucu genel başkanımızın partinin başına yeniden gelmesi hepimizi gururlandırdı" dedi.

"Fotoğrafın asıl sahibi, evet diyenlerdir"

Özkeçeci, coşkulu Ak Parti fotoğrafının asıl sahibinin referandumda evet oyu kullananlar olduğunu belirterek, "Biz AK Parti olarak maçımızı Pazar günü yaptık. Coşkuyla idrak ettik. Gaziantep olarak Kurucu Başkanımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı kongrede ağırlamaktan, aynı ortamda bulunmaktan çok memnun olduk. İnşallah Cumhurbaşkanımız ile AK Parti kaldığı yerden hızlı ve gayretli bir şekilde önümüzde 2023, 2053 hedefine doğru var gücümüzle çalışacağız. Bu fotoğrafın asıl sahibi referandumda "Evet" diyen vatandaşlarımızdır. Sonuçta bugün olan şey Cumhurbaşkanımızın AK Parti genel başkanı vasfıyla birlikte memlekete hizmet aşkıyla çalışmaya devam etmesidir" ifadelerini kullandı.

"2023, 2053 hedefine var gücümüzle çalışacağız"

Özkeçeci, AK Parti'nin kongre ile köklü bir değişimin de en güçlü adımını attığını vurgulayanarak, "Büyük hedeflerimiz var. 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu olağanüstü büyük kongre, 2023, 2053 hedeflerimizi yakalamak ve ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışacağımız yeni bir başlangıç olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilk günkü aşkla kutlu yürüyüşümüzü daha da güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'ten 3 ismi MKYK'da görmek bizi gururlandırdı"

Kongrede yapılan organ seçimlerinde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliklerine seçilen Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Şamil Tayyar ve önceki dönem Milletvekili Derya Bakbak'ı da tebrik eden İl Başkanı Özkeçeci, "Her dönem MKYK'da Gaziantep ismini görmek bizleri gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Partinin kurulduğu ilk günden bugüne neredeyse her dönem Gaziantep'ten bir hemşehrimiz partinin üst yönetim organında yer aldı. Bu Gaziantep adına önemli ve gurur vericidir. Gaziantep'imizi temsilen genel merkezde görev alanlara başarılar diliyor, Allah yardımcıları olsun diyorum. 16 Nisan'da milletimizden almış olduğumuz reform ve değişim mesajını 2019'a kadar en hızlı şekilde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kongremiz Gaziantep'imize, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

(SD-Y)



24.05.2017 16:10:02 TSI

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