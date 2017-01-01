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Van'da 'Pilav Günü' etkinliği



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eski mezunları geleneksel 'Pilav Günü' etkinliğinde bir araya geldi.

Okulun eski mezunları olan Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İdris Karael, Ticaret İl Müdür Murat Keremoğlu, Vali Ali Paşa Mesleki Teknik Okulu Müdürü Veysel Aktaş, eski bakanlardan Hüseyin Çelik'in ağabeyi Ramazan Çelik başta olmak üzere birçok eski mezun ile okul yönetimi katıldı. Burada konuşan İdris Karael, bu okulda okumaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, "Çünkü bizleri yetiştiren okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Birçoğumuz bu okuldan mezun olup çok önemli yerlere yükseldik. Kimi öğretmen, kimi doçent, kimi profesör, kimi subay, kimi emniyet görevlisi, kimi de kamuda görev almıştır. Bazı mezun arkadaşlarımız da kendi iş yerlerini kurarak iş adamı olup, istihdama katkı sunmak üzere bağımsız çalışmaktadırlar. Çok güzel eğitim aldık, her şeyi öğretmenlerimize borçluyuz. Bizleri yetiştiren okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimize huzurunuzda şükranlarımı sunarken, sağ olanlara uzun ve sağlıklı ömür diliyor, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Bizleri bir araya getiren başta okul müdürümüz ve ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(MSA-Y)



24.05.2017 16:11:13 TSI

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