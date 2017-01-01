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TOBB Genel Kuruluna Diyarbakır'dan tam katılım



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Olağan Genel Kurulu'na Diyarbakır TOBB Genel Kurulu Delegelerinin tamamı da katılımda bulundu.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Genel Kurula, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri ve TOBB delegeleri katıldı.

TOBB'nin 73. Genel Kurulunda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı (KAGİK) Hatice Akyıl, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Genç Girişimciler Başkan Yardımcısı Hatice Şerife Keskin, DTB ve DTSO Genel Sekreterleri ve TOBB delegeleri yerini aldı.

(İHA-MP-Y)



24.05.2017 16:11:59 TSI

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