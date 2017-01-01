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Müzik Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödüllere verildi

- Kocasinan Kaymakamı Ali Candan:

- "Okullarımızda sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmeli"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen Müzik Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen Müzik Yarışması sona erdi. 280 okuldan yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı yarışmada, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, "Yetenekli çocuklarımızı ortaya çıkarmak için birçok yarışmalar düzenledik. Müzik konusunda da ilkokul, ortaokul ve liseler arasında yarışma düzenledik. Yarışma öncesinde okullarımızda kendi aralarında bir seçim oldu ve daha sonra bölge finallerini düzenledik. Şimdi de Kocasinan ilçemizde dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini vereceğiz. Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ise, okullarda sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmesi gerektiğini belirterek, "Öğrencilerimiz amacı sadece TEOG ve YGS'de belirli bir yerlere gelmemek olmamalıdır. Okullarımızda sosyal ve sportif faaliyetlerin yapılmasını önemsiyorum. Bu şekilde ilçe tarafından bir yarışma düzenlenmesi de çok güzel olmuş. Bu yarışmalar sayesinde çocuklarımız hem ruhen hem de fiziksel olarak gelişmiş olur. Bu tür yarışmalara katılan öğrencilerimizin de akademik olarak başarılı oldukları görülüyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrenciler yarışmaya katıldığı eserleri seslendirdi. Düzenlenen tören yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Törene, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(AG-AÖ-Y)



24.05.2017 16:13:45 TSI

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