Çorum'da Ramazan pidesi fiyatları değişmedi
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M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum Fırıncılar, Simitçiler ve Leblebiciler Odası tarafından Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi.
Ramazan pidesinde fiyat değişikliğine gidilmez 200 gram boş pide 1 liradan, 200 gram yumurtalı-susamlı pide ise 1.25 liradan satışa sunulacağı öğrenildi.
Çorum Fırıncılar, Simitçiler ve Leblebiciler Odası Başkanı Seyit Arslan, pide fiyatlarında 4 yıldır herhangi bir değişikliğe gidilmediğini söyledi. Arslan, maliyetlerin artmasına pide fiyatlarının vatandaşların mağdur olmaması için pide fiyatlarında aynı tarifeyi uyguladıklarını sözlerine ekledi.
(MMY-BÖ)
24.05.2017 16:14:07 TSI
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