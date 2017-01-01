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Çorum'da Ramazan pidesi fiyatları değişmedi



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum Fırıncılar, Simitçiler ve Leblebiciler Odası tarafından Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi.

Ramazan pidesinde fiyat değişikliğine gidilmez 200 gram boş pide 1 liradan, 200 gram yumurtalı-susamlı pide ise 1.25 liradan satışa sunulacağı öğrenildi.

Çorum Fırıncılar, Simitçiler ve Leblebiciler Odası Başkanı Seyit Arslan, pide fiyatlarında 4 yıldır herhangi bir değişikliğe gidilmediğini söyledi. Arslan, maliyetlerin artmasına pide fiyatlarının vatandaşların mağdur olmaması için pide fiyatlarında aynı tarifeyi uyguladıklarını sözlerine ekledi.

(MMY-BÖ)



24.05.2017 16:14:07 TSI

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