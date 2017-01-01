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Çorum'da Ramazan pidesi fiyatları değişmedi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:14
Çorum'da Ramazan pidesi fiyatları değişmedi
Çorum'da Ramazan pidesi fiyatları değişmedi

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum Fırıncılar, Simitçiler ve Leblebiciler Odası tarafından Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi.
Ramazan pidesinde fiyat değişikliğine gidilmez 200 gram boş pide 1 liradan, 200 gram yumurtalı-susamlı pide ise 1.25 liradan satışa sunulacağı öğrenildi.
Çorum Fırıncılar, Simitçiler ve Leblebiciler Odası Başkanı Seyit Arslan, pide fiyatlarında 4 yıldır herhangi bir değişikliğe gidilmediğini söyledi. Arslan, maliyetlerin artmasına pide fiyatlarının vatandaşların mağdur olmaması için pide fiyatlarında aynı tarifeyi uyguladıklarını sözlerine ekledi.
(MMY-BÖ)

24.05.2017 16:14:07 TSI
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