Atakum'da öğrenci buluşması

Başkan Taşçı 'sucuk-ekmek' yaptı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Lise Öğrenci Meclisi öğrencilerini, gerçekleştirilen yılsonu buluşmasında Çakırlar Korusu'nda ağırlayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, öğrencilere kendi elleriyle sucuk ekmek yaptı.

Samsun Lise Öğrenci Meclisi Yılsonu Buluşması, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın ev sahipliğinde, Çakırlar Korusu'nda gerçekleştirildi. Atakum ilçesinde eğitim veren 21 farklı liseden 130 öğrencinin bir araya geldiği buluşmaya Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yöneticileri katıldı.



"Türk gençliği var oldukça"

Türk milletinin geleceğinin, genç nesillere emanet olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Türk Gençliği var oldukça, milletimiz ve devletimiz her zaman güçlü kalacaktır. Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda devleti için hiç düşünmeden cephelere koşan Türk gençliği, yakın tarihte de, 15 Temmuz gecesi sokaklara koşarak bir destan yazmıştır. Söz konusu vatan olduğunda, gerisini teferruat olarak düşünen gençlerimizle gurur duyuyorum. Bugün burada bir araya geldiğimiz kıymetli gençlerimizden bir isteğim var. Derslerinize önem verin, çok çalışın. Değişen dünyada artık silahların değil, fikirlerin mücadelesi var. Bu anlamda sizlerin eğitimlerinizi başarıyla tamamlamanız, mesleklerinizde başarılı olmanız, ülkenize faydalı bireyler olmanız, bizi güçlendirecek en önemli etkenlerin başında gelecektir. Türkiye'nin, okumuş ve ülkesine faydalı bireylere her zaman ihtiyacı olacaktır" dedi.



Gençleri önemsiyoruz

Atakum Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif ve istihdama dayalı projelerle buluşturulması noktasında ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şu an görev yaptığımız makamların, gerçek sahiplerinin gençlerimiz olduğunun bilincinde hareket ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizde, planladığımız çalışmalarımızda öncelik hep gençlerimizindir. Gençlerle sık sık bir araya gelmeye, fikir alışverişinde bulunmaya özen gösteriyoruz. İlçemizdeki eğitim kurumlarıyla da bu anlamda sıkı bir iletişim halindeyiz. Kurduğumuz Gençlik Masası ile de sürekli olarak gençlerimizin fikirlerine başvuruyoruz" şeklinde konuştu.



Kendi elleriyle sucuk ekmek yaptı

Gençlerle uzun süre sohbet eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kurulan mangalın başına geçerek Samsun Lise Öğrenci Meclisi'nde görev yapan öğrencilere kendi elleriyle sucuk pişirdi. Kendisiyle hatıra fotoğrafı çekinmek isteyen genç öğrencilerin bu taleplerini kırmayan Başkan Taşçı, öğrencilerle birlikte neşeli anlar yaşadı.

24.05.2017

