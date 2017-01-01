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Büyükşehir yaşlıları Çanakkale'ye gönderdi



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi YADES yaşlı destek programı kapsamında 65 yaş üstü vatandaşları Çanakkale geçilmez destanın yazıldığı şehitlikleri ziyaret etmesi amacıyla Çanakkale'ye gönderdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Engelliler Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamındaki 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik hazırlanan Çanakkale gezisi başladı. Daha önce Çanakkale'yi gezme fırsatı bulamamış 65 yaş üstü vatandaşların öncelikle alındığı program olan Yeşeren Çınarlar Projesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yanı sıra evde sağlık hizmeti, gıda yardımı ve tadilat onarım çalışmalarını kapsıyor.

Açar,"tarihimizle buluşturuyoruz"

Yaşayan çınarları Çanakkale'ye uğurlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, "Aile ve Sosyal Platikalar Bakanlığıyla yaptığımız bir projeyle büyüklerimizi, çınarlarımız, tarihimizle buluşturuyoruz. Çanakkale Türk Milletinin yeniden dirilişin olayıdır. Başkanımızın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi toplumun tüm kesimlerine ulaşmak ve tüm kesime hizmet ulaştırmak için çalışıyor. Hedefimiz, dedeyle torunu birlikte bir araya getirmek bunları Çanakkale'ye göndermek, ayrıca bütün gençliğimizi nesli yetiştiren bu vatanı vatan yapanlarla bu tarihiye bütünleştirmek istiyoruz" dedi.

Çanakkale'yi daha önce görmediği ve sabırsızlıkla şehitliklere varmayı istediğini belirten Hatice Kübra Badıllı, Belediyenin kendilerine sağlığı imkandan dolayı tarifi anlatılmaz duygular yaşadığını sözlerine ekledi.

Çanakkale'de karşılanan ve feribotlarla tarihi yarımadaya geçen yaşlılar, Çanakkale Şehitliğini ve tarihi yarımadayı gezme şansı bularak, ecdadımızın orada yazdığı destansı zafere tanıklık ediyor.

(AK-SD-Y)



24.05.2017 16:14:37 TSI

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