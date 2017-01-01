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İslahiye MYO organik tarım programı öğrencileri sahada



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı öğrencileri sahaya indi. İslahiye Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Negar Ebrahim Pour Mokhtarı'nin destek verdiği çalışma çerçevesinde Organik Tarım Programı öğrencileri tarla çalışmaları etkinliğine katıldı. Organik Tarım Programı ikinci sınıf öğrencileri İslahiye ilçesinin Ağalarobası Köyünde yapılan uygulamalı çalışmalara katılarak sulama yöntemleri, yağmurlama sulama, damlama sulama gibi sulama alet ve ekipmanları ile pulluk, tırmık, toprak frezeleri, merdane, mibzer gibi tarımsal mekanizasyonla ilgili uygulamalı olarak bilgilendirildi.

Ayrıca etkinlikte öğrencilere tarlada olan yabancı otlarla mücadele hakkında bilgi verildi. İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Deveci öğrencilerin sahayı görüp uygulamalı ders almalarının çok önemli olduğunu, Organik Tarım Programı Öğretim Üyesi eşliğinde tarlada uygulama yaparak bilgi ve deneyim kazandıklarını belirtti.

(OE-Y)



24.05.2017 16:18:11 TSI

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