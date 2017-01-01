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Körez Mahallesine yeni sondaj



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula'nın Körez Mahallesi'ndeki yetersiz su sıkıntısını ortadan kaldırmak amacıyla açtığı yeni sondajı devreye alarak mahalleyi suya kavuşturdu.

MASKİ, Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesinin su sıkıntısını da yeni sondajla ortadan kaldırdı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından mahalleye kazandırılan sondajdan, saniyede 2 buçuk litre verime sahip su elde edildi. Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, sondajdan depoya uzanan 700 metre uzunluğundaki terfi hattı döşeme çalışmalarını da hızla tamamladılar. Son olarak sondaja enerji temini sağlayacak 400 metrelik enerji nakil hattı da çekilerek, mahallenin deposuna su verildi. MASKİ tarafından mahallede gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Körez'de ikamet eden vatandaşların ihtiyacını karşılayan yeterli içme suyu temin edildi.

(AY-Y)



24.05.2017 16:19:52 TSI

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