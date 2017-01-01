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Altınova ÇPL 20 yaşında

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:23
Altınova ÇPL 20 yaşında

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde, Bülent Özyürük Çok Programlı Lisesi, 20'inci yılını kutladı.
Okul bahçesinde yapılan törende okulun 2016-2017 mezunlarına diplomaları da verildi. Törene Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, davetliler, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okulun tarihçesi hakkında bilgi veren Okul Müdür Erdinç Bakkal, "Okulumuz, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında Altınova Ç.P.A.L adıyla eğitime başlamıştır. Daha sonra işadamı Bülent Özyürük'ün katkılarıyla yeni binası yapılmış ve 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren bu binada Bülent Özyürük Ç.P.A.L. adıyla eğitim-öğretime devam edilmiştir. Altınova'mızın en eski lisesi olarak ilçemize önemli hizmetler vermiştir. Gelecekte de ilçemizin eğitim-öğretim hayatına önemli katkılar yapmaya devam edecektir" dedi.
2016-2017 eğitim öğretim yılını ilk üç dereceyle bitiren öğrenciler, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar ve İlçe Müftüsü Ahmet Büyükgül tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Ardından okuldan mezun olan öğrencileri sınıf öğretmenleri Nagihan Kocatepe tarafından diplomaları verildi. Son olarak, 12. Sınıf öğrencileri, okulun filamasını 11. sınıf öğrencilerine devretti.
(MM-MŞ)

24.05.2017 16:23:25 TSI
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