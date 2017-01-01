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Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesine saha ziyareti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:25
Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesine saha ziyareti
Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesine saha ziyareti

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik ödüllerinde saha ziyaretine kalan Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesine saha ziyaretinde bulundular. Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi "Korkunla Yüzleş, Korkma Sosyalleş" isimli projesiyle Zonguldak'ta saha ziyaretine kalmayı başaran tek okul olmuştu.
Eğitim ve Öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacı ile 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 5.si düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" kapsamında 3357 başvuru alındı ve ödül başvuru raporlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından saha ziyaretine kalma başarısı gösteren kurumlar belirlendi. Belirlenen kurumlara 22-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Bakanlık değerlendiricileri tarafından saha ziyaretleri gerçekleştirilerek çalışmalar yerinde inceleniyor. Saha ziyaretine 3357 kurumdan 90 adet proje kalmıştı. Saha ziyaretlerinin neticesinde bölge dereceleri daha sonra Türkiye dereceleri belli olacak.
(EY-SÖ-Y)

24.05.2017 16:25:03 TSI
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