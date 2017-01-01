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"Öpülesi Eller" unutturmuyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV), "Öpülesi Eller" ismini vererek yürüttüğü proje ile bakıma muhtaç ve yaşı ilerlemiş vatandaşlara evde bakım hizmeti veriyor.

Tahsis ettiği sorumlular ile temizlik ve kişisel ihtiyaçlar gibi konularda yaşı ilerlemiş insanlara yardım elini uzatan SYDV yönetimi, bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, bu kapsamda kendisine yardım edilen 78 yaşındaki Mevşidiye Açiş'i ziyaret ederek hatırını ve verilen hizmetten memnun olup olmadığını sordu. Mevşidiye Açiş'in dilek ve temennilerini dinleyen Vali Haktankaçmaz, bir sürede bakım görevlilerinden Açiş'in durumu hakkında bilgi aldı. Açiş verilen hizmetten çok müteşekkir kaldığını Vali Haktankaçmaz'a iletti.

Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz proje hakkında yaptığı açıklamada, "89 kişiye haftalık, tabi önceden yalnız yaşayan bakıma muhtaç kişiler ziyaret ediliyor. İhtiyaçları tabii daha önceden tespit ediliyor, yemek mi, temizlik mi, kendi kişisel bakımı mı, o konularda 3 tane vakıf personeli araçla beraber bakıma muhtaç yaşlılarımızı ziyaret edip ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Sosyal bir proje tabii bu özellikle son dönemde, sosyal içerikli projelerin sayısı biliyorsunuz hem miktar olarak hem de parasal kaynak olarak arttı, bu da onlardan birisi. Biz bu işi tabii bir proje olmasının yanı sıra çok güzel bir hizmet olarak veriyoruz. Özellikle yaşlılarımıza hizmet edip, işte biraz önceki teyzemiz mesela kimi kimsesi olmayan bir teyzemiz. Kendi ihtiyaçlarını görmekte birtakım sıkıntıları vardı, arkadaşlarımız gelip evin temizliğinden tutun her türlü kendi istekleri ne ise onları yapacak. Bu projeden inşallah güzel sonuçlar alacağız" dedi.

(MT-SLH-Y)



24.05.2017 16:24:07 TSI

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