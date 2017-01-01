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Yıldırım 11 ayın sultanına hazır



(Fotoğraflı)



Musa Öztürk

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi ramazan hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan boyunca mehter konserleri, orta oyunları, stand-up gösterileri, şiir dinletileri, sohbetler, gibi farklı faaliyetlerle ilçe sakinlerini buluşturmaya hazırlanan Yıldırım Belediyesi, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Döngeloğlu, Serdar Tuncer, Celalettin Ada, Burak Güç Tamer Bakırıcı, Mustafa Cihat, Abdurrahman Önül gibi isimleri Yıldırımlılarla bir araya getirecek. Sahne olma özelliğine sahip TIR ile de 27 farklı mahallede ramazan coşkusu yaşanacak. TIR'ın gideceği mahallelerde ayrıca çocuklar için şişme oyun parkları kurulacak.

Ramazan ayının insanları birleştirici olduğunu dile getiren Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Bu kutsal ayda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularına katkı koymayı çok önemsiyoruz. Yıldırım, köklü ve büyük bir aile. Hepimiz bu ailenin birer ferdiyiz. Bu büyük ailemizde birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını en üst seviyeye çıkarmak hepimizin görevi. Yıldırım'ı daha iyi noktalara taşımak hepimizin sorumluluğu. Kadim medeniyetimizin bizlere bıraktığı en kıymetli miras hiç şüphesiz ki dayanışma ruhudur" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



24.05.2017 16:26:21 TSI

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