YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ilıcalı'dan engelli kadına ziyaret

Ilıcalı'dan engelli kadına ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Olur'un Kaledibi Köyü'nde yaşayan bedensel engelli kadını ziyaret etti.

Ilıcalı, "manevi kızım" dediği bedensel engelli Arzu'ya Olur'un Kaledibi Köyü'nde sürpriz bir ziyarette bulundu. İlkokul eğitiminin ardından geçirdiği menenjit hastalığı sonrasında konuşma yetisini kaybeden, ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale gelen Arzu, zekasıyla Ilıcalı'yı ve beraberindekileri kendine hayran bıraktı. Anne ve babasından Arzu'nun ihtiyaçlarını öğrenen Ilıcalı, "Arzu benim manevi kızım gibi. Ben onu ziyaret etmek için geldim. Ne isteği olursa benim muhakkak haberim olsun." diye konuştu.

(ERZ-Y)



24.05.2017 16:30:08 TSI

NNNN

