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Amasya Belediyesi ile Hayatcan'dan 3 bin Ramazan paketi



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Belediyesi ile Hayatcan Derneği 3 bin Ramazan paketinin dağıtımına başladı.

"İftar sofraları yardımlarınızla bereketlensin, mazlumlar sevinsin" sloganıyla ihtiyaç sahibi aileleri Ramazan ayı öncesi sevindirmeyi amaçladıklarını belirten Hayatcan Derneği Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem, paketlerde 20 çeşit gıda malzemesinin bulunduğunu söyledi.

Kendilerine en büyük desteği veren Belediye Başkanı Cafer Özdemir'e ve hayırseverlere teşekkür eden Erdem, "Ramazan ayı yardım ve paylaşma ayıdır. Ramazan ayına girmeden önce paketlerimizi bu yıl da ihtiyacı olan ailelere kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dağıtımlarda ihtiyaç sahibi ailelerden alınan hayır duaları yapılan hizmetin güzelliğini ortaya çıkarmış oluyor" diye konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



24.05.2017 16:33:01 TSI

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