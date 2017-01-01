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ARÜ'de mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Üniversitesinin 2016-2017 Akademik Yıl Mezuniyet Töreninde büyük coşku yaşandı.

Halil Efendi Mahallesindeki Sentetik sahada gerçekleşen ve bin 140 öğrencinin mezun olduğu 2016-2017 Akademik Yıl Mezuniyet Töreni'ne Ardahan Vali vekili Muharrem Coşkun, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ile çok sayıda protokol üyesi, davetli, ARÜ'lü yönetici, akademik-idari personel ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, bulunduğumuz coğrafyadaki huzur ve barışın dünya için bir sigorta olduğunu ifade ederek, "Bu ülke sizin derdiniz olsun. İnsanlık sizin derdiniz olsun, adalet, sevgi sizin derdiniz olsun. Kalkınma, gelişme bilim sizin derdiniz olsun. Eğer bu kavramları siz dert edinmezseniz biz yarınlarımızı emin olarak kime teslim edeceğiz. Elbette hepimizin bir dünya görüşü olabilir. Elbette hepimiz aynı elbiseyi giymek zorunda değiliz, aynı şeyleri düşünmek zorunda değiliz. Fakat bir mecburiyetimiz var ki? O mecburiyet de ortak paydamız olan bu milletin, bu ülkenin menfaatleridir. Bu menfaatler konusunda asla ve katha farklı düşünemeyiz ve buna mecburuz. Eğer birlikte yaşamanın bir çaresi varsa bu topraklarda huzur içinde, barış içinde, kardeşlik içinde birlikte yaşamak gibi bir mecburiyeti mutlaka ve mutlaka zihnimize kazımamız gerekiyor." diye konuştu.

Biber, "Bugün bu kürsüde biz konuşuyoruz, yarın bu makamları sizlere emanet edeceğiz" diyerek şöyle devam etti:

"Bizleri siz ileriye doğru taşıyacaksınız. Eğer çıraklar ustaları geçmezse, orada bir gelişme yok demektir. Bu ülkenin, bu milletin, bu toprakların, bu coğrafyanın buna ihtiyacı var. Bir derdiniz olsun. Ben burada olduğum sürece duyacağınız bir cümle olacak. Bu ülke sizin derdiniz olsun. İnsanlık sizin derdiniz olsun. Adalet, sevgi sizin derdiniz olsun. Kalkınma, gelişme, bilim sizin derdiniz olsun. Eğer bu kavramları siz dert edinmezseniz, biz yarınlarımızı emin olarak kime teslim edeceğiz."

Ardahan Üniversitesinden mezun olmanın haklı gururu ve sevincini kepleri havaya fırlatarak ölümsüzleştiren öğrenciler, törende aileleri ve hocalarıyla birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

(OY-AA-Y)



24.05.2017 16:35:07 TSI

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