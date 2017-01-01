ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kuyumcuların korkulu ayı başlıyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:36
Kuyumcuların korkulu ayı başlıyor
Kuyumcuların korkulu ayı başlıyor

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Kuyumcuların korkulu rüyası olan Ramazan ayına sayılı günler kala kuyumcuların işleri kesildi.
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Ramazan ayının yaklaşmasıyla altın satışlarının durduğunu söyledi. Kalkan, düğünlerin Ramazan ayında yapılmadığını ifade ederek, "Ramazan yaklaştı bizim işlerimiz bıçak gibi kesildi. Ramazan'a bir hafta kala bizim işler durulur. Ramazan'dan sonra hareketlenme başlar. Ramazan'da düğün olmasın diye vatandaş niye altın alsın. Ramazan'da düğün olmadığı için vatandaşlarımız duyarsız kalıyor. Durgunluğumuz 40 gün sürüyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra işlerimiz başlar" dedi.
Ramazan'da vatandaşların daha çok yiyeceğe odaklandığını belirten Kalkan, "Bayram yaklaştığında da giyecek işine odaklanıyor. Bize bir şey kalmıyor. Altın çok ürkek bir maden. Dünyanın herhangi bir ülkesinde bir olumsuzluk olduğu zaman altın hemen yükselir. Hep böyle olmuştur. Böyle de olacaktır" şeklinde konuştu.
(EY-Y)

24.05.2017 16:36:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
451 bin 837 euro hibe alan proje için ilk toplantı yapıldı
YEREL

451 BİN 837 EURO HİBE ALAN PROJE İÇİN İLK TOPLANTI YAPILDI
FETÖ ve PKK şüphelilerinin sınırda yakalanması
YEREL

FETÖ VE PKK ŞÜPHELİLERİNİN SINIRDA YAKALANMASI
FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİLERİ SINIRDA YAKALANDI
GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerinin sınırda yakalanması
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN SINIRDA YAKALANMASI
FETÖ şüphelilerinin sınırda yakalanması
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN SINIRDA YAKALANMASI
FETÖ'cüleri yurtdışına kaçırma girişimi
YEREL

FETÖ'CÜLERİ YURTDIŞINA KAÇIRMA GİRİŞİMİ
Edirne'nin İpsala ilçesi doğalgaza kavuşuyor
YEREL

EDİRNE'NİN İPSALA İLÇESİ DOĞALGAZA KAVUŞUYOR
Enez Kaymakamlığı Aziz Yörük Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi
YEREL

ENEZ KAYMAKAMLIĞI AZİZ YÖRÜK ULUSLARARASI SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ
&quot;Meyvelerin Sesi&quot; projesi ilgi gördü
YEREL

"MEYVELERİN SESİ" PROJESİ İLGİ GÖRDÜ
İftar sofrasına en erken Hakkarililer, en geç Edirneliler oturacak
YEREL

İFTAR SOFRASINA EN ERKEN HAKKARİLİLER, EN GEÇ EDİRNELİLER OTURACAK

EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi