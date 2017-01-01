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Kuyumcuların korkulu ayı başlıyor



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Kuyumcuların korkulu rüyası olan Ramazan ayına sayılı günler kala kuyumcuların işleri kesildi.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Ramazan ayının yaklaşmasıyla altın satışlarının durduğunu söyledi. Kalkan, düğünlerin Ramazan ayında yapılmadığını ifade ederek, "Ramazan yaklaştı bizim işlerimiz bıçak gibi kesildi. Ramazan'a bir hafta kala bizim işler durulur. Ramazan'dan sonra hareketlenme başlar. Ramazan'da düğün olmasın diye vatandaş niye altın alsın. Ramazan'da düğün olmadığı için vatandaşlarımız duyarsız kalıyor. Durgunluğumuz 40 gün sürüyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra işlerimiz başlar" dedi.

Ramazan'da vatandaşların daha çok yiyeceğe odaklandığını belirten Kalkan, "Bayram yaklaştığında da giyecek işine odaklanıyor. Bize bir şey kalmıyor. Altın çok ürkek bir maden. Dünyanın herhangi bir ülkesinde bir olumsuzluk olduğu zaman altın hemen yükselir. Hep böyle olmuştur. Böyle de olacaktır" şeklinde konuştu.

(EY-Y)



24.05.2017 16:36:24 TSI

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