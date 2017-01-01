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Edremit'te yılsonu sergisi



(Fotoğraflı)



İbrahim İlhan

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği ve Yılsonu Sergisi" büyük ilgi gördü.

Serginin açılış kurdelesini kesen İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, milli eğitim faaliyetleri içerisinde halk eğitim merkezlerinin büyük bir yeri ve önemi olduğunu belirtti. Sergilenen el emeği göz nuru eserlerin hepsinde duygu, düşünce, çeşitli hisler ve yürek inceliğinin işlenmiş olduğunu dile getiren Kırekin, "Halk eğitim merkezi kursiyerleri son derece güzel ve anlamlı sanat eserleri meydana çıkarmışlar. Çok büyük kabiliyetlere sahip kadınlarımız, kızlarımız her zaman evinin ekonomisine katkıda bulunmak için, güzellikler meydana getirmek için estetik eserler ortaya çıkarıyorlar. Uzun süren ve emek isteyen bir uğraştır. Kursiyerleri takdir ediyorum" dedi.

Kurdele kesiminin ardından, katılımcılar sergiyi dolaşarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, kamu kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, halk eğitim merkezi müdürleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kursiyerler tarafından hazırlanan gelinliklerin de sergilendiği serginin sonunda katılımcılara ayran aşı ikramı yapıldı.

(MSA-Y)



24.05.2017 16:36:25 TSI

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