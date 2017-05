YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. HKÜ'de mezuniyet coşkusu

HKÜ'de mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesinin 3. mezuniyet töreninde bin 416 öğrenci kep atarak mezun oldu.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan bin 416 öğrenci diplomasını aldı. Tüm öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra, keplerini coşkulu bir şekilde havaya atarak mezuniyetin tadını çıkardı. Üniversite eğitim sürecinin son noktası olarak sembolleşen kep atma anı, ailelere ve mezunlara duygu dolu anlar yaşattı. Toplu halde kep atan öğrenciler, hem üniversiteden mezun olmanın, hem de yeni bir hayata başlamanın heyecanını birlikte yaşadı.



Bin 416 öğrenci kep attı

Üçüncü mezunlarını vermenin heyecanını yaşayan HKÜ, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda ve Meslek Yüksek okulunda öğrenimini tamamlayan bin 416 öğrenci kep atarak mezun oldu. Eğitim-öğretim hayatına ilk olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde üçer bölümle başlayan HKÜ 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 5 Fakülte 24 Bölüm, 2 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokuluyla yoluna devam ediyor. HKÜ KKM'de düzenlenen 3. Mezuniyet Törenine, protokol üyeleri, HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyet Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, HKÜ akademisyenleri, idari kadro ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

HKÜ 3. mezuniyet töreni açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, iyi ve başarılı bir insan olmanın ayrıcalık olduğunu belirterek, "Üniversiteler, bilimsel düşünce ve araştırmalardan elde ettiği ürünleri ülkesinin ve tüm insanlığın yararına sunan ve bulunduğu bölgeyle bütünleşen kurumlardır. Üniversiteye hizmetin, ülkeye hizmet olduğunun bilinci içerisinde, tüm iç ve dış paydaşlarımızla beraber bilimsel bir yaklaşımla çağdaş bir dünya üniversitesi oluşturduk. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yenilikçi, Girişimci ve Pro-aktif yaklaşımı ve sahip olduğu enerjisiyle yeni bir geleceğin temellerini atmaktadır. Toplumun çok farklı kesimlerinden gelen arkadaşlarınız oldu, birbirinize saygı duyarak, hoşgörü göstererek ve paylaşarak kendi görüşlerinizi oluşturdunuz. İyi ve başarılı bir insan olmak ayrıcalıktır ve çaba ister, bunun için uğraşın" dedi.



"Bildiğini zannetmek öğrenmenin en büyük düşmanıdır"

Bildiğinizi zannetmenin öğrenmeyi olumsuz etkileyeceğini söyleyen Yılmaz, "Asla bildiklerinizle yetinmeyin, zor koşullardan şikayet etmeyin, değiştirmeye çalışın ve yaşadığınız hayata anlam vermeye gayret edin. Bildiğini zannetmek öğrenmenin en büyük düşmanıdır. Başarılarınızın sonraki mezunlarımıza açılacak kapıların ve sunulacak fırsatların anahtarı olacağını hiç aklınızdan çıkarmayın. Bugün, mezun olan sevgili öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dilerim. Ayrıca, emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza ve mezuniyet törenlerimizin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen birimlerimize ve törenimize katılan tüm değerli misafirlerimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım" şeklinde konuştu.

Açılış konuşması yapan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ise "2008 yılında Güneydoğu bölgemizde kurulan ilk vakıf üniversitesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bugün üçüncü mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşıyor. Bugün bin 416 öğrencimiz eğitimini başarıyla tamamlamış olacaktır. Bizler için çok anlamlı olan bu gurur günümüzde sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor ve tüm mezun öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Başta rektör hocamız olmak üzere kazanılan akademik başarılarımıza, AR-GE ve yayın çalışmalarından dolayı bütün hocalarımıza, tüm çalışanlarımıza, mütevelli heyet üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"En büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur"

Üniversiteden mezun olmak, öğrencilerin hayatında önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu söyleyen Kalyoncu, "Onların anne ve babaları sizler içinde müstesna günlerden bir tanesidir. Çünkü dünyaya gelmesi ile her şeyimiz olan ve büyütüp yetiştirdiğimiz çocuklarımız bugün öğrencilik hayatını tamamlayıp diplomalarına kavuşuyor ve tam anlamıyla yetişkin ve de bağımsız bireyler olarak asıl hayat maratonuna başlayacaklar. Mezun olan her bir öğrencimize bundan sonraki hayatında, bu vesile ile mutluluklar ve başarılar dilerken vatana, millete ve ailelerine faydalı genç nesiller olmalarını Allah'tan temenni ediyorum. Sevgili mezunlarımız, bugünü, üniversitenize bir veda günü olarak görmeyin. Bundan sonraki başarılarınızı bizlerle paylaşmanız, üniversitemizle bağlarınızı kesmemeniz ve mezunlar derneğimizde aktif görev alarak üniversitenizi derse gelmenin dışında, serbest ziyaret etme rahatlığını da yaşamanız farklı bir birliktelik oluşturacaktır. Bu nedenle unutmayın ki bizim için kazanılacak en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından HKÜ'de derece yapan ilk üç öğrenci sahneye davet edilerek başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Üniversite Birincisi Sümeyye Aksoy, Üniversite İkincisi, Seda Kocager, Üniversite Üçüncüsü, Elif Cemre Özdemir ödüllerini protokol üyelerinden aldı. Her fakülte ve bölümün ilk üçü kürsüye davet edilerek diplomaları takdim edildi. Ardından sırasıyla isimleri okunan tüm öğrencilere tek tek diplomaları verildi.

(LO-HA-Y)



24.05.2017 16:38:50 TSI

NNNN