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TKÜUGD: Türk Dünyası Akif Emre'yi unutmayacak

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:38
TKÜUGD: Türk Dünyası Akif Emre'yi unutmayacak

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı Akif Emre'nin vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.
TKÜUGD yönetim kurulundan yapılan açıklamada, "Gazetecilik mesleği boyunca yazıları, yorumları ve haberleri ile Doğu Türkistan'dan, Kerkük'e, Kırım'dan Karabağ'a kadar Türk Dünyası'nın kanayan yaralarına, acılarına karşı insani duruşu ve yazıları ile her zaman hatırlayacağımız meslektaşımızı asla unutmayacağız.Başta ailesi ve Yeni Şafak Gazetesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
(AY-RFK-Y)

24.05.2017 16:38:59 TSI
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