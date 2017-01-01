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Talas'ta "El Emeği Göz Nuru" Sergisi Açıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:39
Talas'ta "El Emeği Göz Nuru" Sergisi Açıldı
Talas'ta "El Emeği Göz Nuru" Sergisi Açıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi ve Talas Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle "El Emeği Göz Nuru" Sergisi düzenlendi.
Talas Belediyesi Selçuklu Evinde düzenlenen sergi de belediyeye bağlı kadın kültür merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi. Talas Belediyesi olarak kültürel etkinliklere ve kadına yönelik bir çok projeye önem verdiklerini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Belediye olarak birçok sosyal kültürel faaliyetler yapıyoruz. En çok da kadınlara yönelik faaliyetlere öncelik veriyoruz. Biz Halk Eğitim Kurumları, KAYMEK ve diğer kurumlarla iş birliği içerisinde güzel işler ortaya çıkarıyoruz. Talas'a mahremiyeti olan kadınlar için eğitici ve spor faaliyetlerin yapıldığı çocuklarının saatlik olarak bakıldığı bir Kadın Kültür Merkezi ve Kapalı Çocuk Parkı yaptık. KAYMEK ile ilgili Talas'ta güzel çalışmalar yaşandı. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz. Genç KAYMEK'i de açacağız. Yakında Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaşam merkezinin temelini atacağız." dedi.
"Birçok projemizde kadınlarımız başımızın tacı" diyen Başkan Palancıoğlu, "Belediyemize bağlı kadın kültür merkezlerinde bir çok el emeği göz nuru ürünler üretildi. İnşallah bir dahaki yıl böylesine güzel sergileri yeni yapmış olduğumuz Abdülhamit Han Camimizin alt katında toplantı salonunda yaparız. Ayrıca Selçuklu Evinin bulunduğu bu bölgede bir cami ihtiyacı vardı. Geçtiğimiz günlerde Medine-Sami Elmacıoğlu Camimizin temelini atmıştık inşaatı hızla yükseliyor. Yazın sonunda ibadete açmayı planlıyoruz. Bu sergide destekleri bulunan Talas Kaymakamlığımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu.
Talas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akaçalı ise, "2016-2017 eğitim öğretim yılında Talas Halk Eğitim Merkezi ve Talas Belediyesi işbirliğiyle düzenlediğimiz yıl sonu sergimiz için kursiyerlerimiz ve kurs öğretmenlerimizin el emeği ve göz nuruyla yaptıkları ürünleri bugün sergiliyoruz. Birbirinden değerli eserlerimiz için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Palancıoğlu ve davetliler serginin açılışını yaptı ve sergiyi gezdi.
(AG-AÖ-Y)

24.05.2017 16:39:56 TSI
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