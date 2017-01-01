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Efeler Belediyesi muhtarlıkları yeniliyor



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi ilçe genelinde yer alan muhtarlıkların genel bakım ve onarımını yaparak dış cephe boyalarını yeniliyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın talimatıyla başlatılan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında, ilçede bulunan 83 mahalle muhtarlığı elden geçirilecek. Genel bakım ve onarımı yapılan muhtarlıkların dış cepheleri tek örnek boyanarak kurumsal bir hava kazandırılıyor. Başlatılan çalışmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, "Mesut başkanımız, başlatılan çalışma ile bir kez daha bizim yanımızda olduğunu gösterdi. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, görev ve sorumlulukları dahilinde muhtarların her taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Özakcan, "Muhtarlarımız, mahallelerimizdeki belediye temsilcilerimizdir. Onların sayesinde mahallelerdeki sorunlardan haberdar oluyor, halkımıza hizmet götürüyoruz. Yenilenen muhtarlık binaları ile muhtarlarımız da daha modern ve temiz ofislerde halkımıza hizmet vermeye devam edecekler" diye konuştu.

(MU-MB-Y)



24.05.2017 16:42:03 TSI

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