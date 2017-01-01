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Büyükşehir Birimler arası Spor Şenliği'nin şampiyonları belli oldu

- Dereceye girenlere ödüller 25 Mayıs'ta verilecek



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Birimler arası Spor Şenliği'nin şampiyonları belli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Daire Başkanlıkları ve iştiraklerindeki personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği Birimler arası Spor Şenliği sona erdi. Beş branşta ve bu yıl 11.'si düzenlenen organizasyonda Futbolda Park Bahçeler, basketbolda Basın-Yayın, Masa Tenisinde Zabıta ve Voleybolda ise İSU şampiyon oldu. Satrançta ise Kubilay Yağcıoğlu bireysel mücadelede birinci olmaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi'nin birlik ve beraberliğine anlam katan Birimlerarası Spor Şenliği'nin tek şampiyonu ise yine Büyükşehir Ailesi oldu. 17 Nisan tarihinde başlayan şampiyonada her branşta takımlar fair play ruhuyla mücadele verdi.

Şampiyonanın her branşındaki final mücadeleleri nefes kesti. Futbolda Park Bahçeler Takımı finalde Güvenlik ile eşleşti. Zorlu maçı 2-1 kazanan Park Bahçeler Futbol Turnuvasının şampiyonu oldu. Futbol turnuvasında ikinci Güvenlik takımı olurken, üçüncülüğü de Ulaşım elde etti. Şampiyonanın en renkli turnuvası olan basketbol branşında ise şampiyonluğu Basın Yayın takımı kazandı. İSU'nun ikinci olduğu turnuvada Spor Şube üçüncü oldu. Şampiyonanın masa tenisi branşındaki şampiyonu Zabıta B olurken, İSU ikinci Zabıta A da üçüncü oldu. Ferdi mücadelenin yaptığı Satranç turnuvasında Kubilay Yağcıoğlu birinci, Mustafa Türkoğlu üçüncü, Bayram Üçüncü de üçüncülüğü elde etti. Voleybolda ise İzmit İtfaiyeyi final maçında yenen İSU birinci, İzmit İtfaiye ikinci, İmar ve Şehircilik takımı üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde organize edilen Spor Şenliği'nde Futbol turnuvasına Seka Park Açık Hala Sahası, Masa Tenisi ve Satranç Turnuvalarına Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sekasem, Voleybol ve Basketbol maçları ise yine Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 50. Yıl Spor Salonu ev sahipliği yaptı.

Öte yandan Spor Şenliği'nde dereceye giren takımlar için 25 Mayıs Perşembe saat 19.00'da Antikkapı Restaurant ta ödül töreni düzenlenecek. Törende dereceye giren takımlara kupa, madalya ve ödülleri verilecek.

(KK-RFK-Y)



24.05.2017 16:39:32 TSI

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