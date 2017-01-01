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Cihanbeyli'de Anıt Parkı inşaatı devam ediyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:42
Cihanbeyli'de Anıt Parkı inşaatı devam ediyor
Cihanbeyli'de Anıt Parkı inşaatı devam ediyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi çalışmaları kapsamında Ayşe Türkmenoğlu Hanımeli Anıt Parkı inşaatı devam ediyor.
Cihanbeyli Belediyesi, Mahalle Konakları, Gençlik Merkezi, Beyler Konağı, Kordon Boyu, Halk Eğitim Merkezi ve Spor Kompleksi gibi önemli çalışmalar kazandırdığı ilçeye, Orhan Erdem Trafik Eğitim Parkı ve Go Kart projesinin yanına ek olarak Ayşe Türkmenoğlu Hanımeli Anıt Parkı'nı ekliyor.
Gölet mevkiine kazandırılan 15 Temmuz Şehitler Parkı, Orhan Erdem Trafik Eğitim Parkı, Gölet Bendi gibi projelerin bir diğeri de Hanımeli Çarşısı olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Ayşe Türkmenoğlu Hanımeli Anıt Parkı projesinde hanımların el becerilerini, yöreye ait kültürel değerlerini sergileyebilecekleri butik satış yerleri bulunacak. Proje toplamda 2 milyon 297 bin liraya mal olacak. Aynı bölgeye yapılan çarşının içerisindeki 600 kişilik Amfi Tiyatro alanı ile artık ilçedeki açık hava gösterileri ve sinema gösterileri bu alanda rahatça yapılabilecek. 20 adet farklı renklerde konteynerlerin içerisinde hanımlar kendi ürettikleri el işi malzemeleri satabilecekler. İçerisindeki Anıt Meydanda ise belediyenin 3 boyutlu logosu yer alacak.
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kale, Cihanbeyli'ye dev projeler kazandırdıklarını söyledi. Cihanbeyli'nin hizmet noktasında altın dönemini yaşadığını da aktaran Başkan Kale, "Göreve gelmeden önce vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözleri 3 yıllık süreç içerisinde yerine getirdik. Birçok dev eserin altına imzamızı attık. Ancak bunlarla yetinmiyoruz. Halkımız hizmetin en iyisine layık. Ayşe Türkmenoğlu Hanımeli Anıt Parkımız ilçemize hayırlı olsun. Bu çalışmaları yaparken bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.
Halkın hizmetine sunulan 120 bin metrekarelik '15 Temmuz Şehitler Parkı'nın yanına ' Ayşe Türkmenoğlu Hanımeli Anıt Park' ile ' Orhan Erdem Trafik Eğitim Parkı ve Go Kart Tesisinin kazandırılmasıyla, Cihanbeyli 250 bin metrekarelik dev bir yaşam alanına kavuşacak.
(BG-AH-Y)

24.05.2017 16:42:27 TSI
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