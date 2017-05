YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manavgat'ta Ramazan Coşkusu

Manavgat'ta Ramazan Coşkusu



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)-Manavgat Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Meydanı'nda etkinlikler düzenleyecek, farklı mahallelerde iftar yemeği verecek.

Manavgat Belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. Ramazan Ayı boyunca AKM Meydanında etkinlikler düzenlenecek, farklı mahallelerde iftar yemeği verilecek. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Ramazan ayı sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir dönemdir. Ramazan Ayı, toplumsal yaşamımızda birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine büyük katkı sağladığımız bir aydır. Bu mübarek ayın tüm halkımıza esenlik, birlik, beraberlik ve kaynaşma duygularını geliştireceğine inanıyoruz. Ramazan ayı vesilesiyle, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutmalı, birlik ve dayanışmamızı artırmalı, geleceğe inancımızı her koşulda korumalıyız. Bizler de tüm Müslümanları ortak düşünce ve değerlerde buluşturan Ramazan'da, barışın ve hoşgörünün sürekli kılınması, toplumun tüm katmanlarında uzlaşma kültürünün yerleşmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz" dedi.



İftar Çadırı AKM Meydanı'nda

İftar çadırının AKM Meydanı'nda kurulacağını belirten Sözen, "İftar çadırımızda halkımızla birlikte orucumuzu açmanın, lokmamızı paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Sadece AKM önündeki iftar çadırımızla yetinmeyip, çeşitli mahallelerimizde de iftar çadırları kurarak her kesime ve bölgeye ulaşmayı planlıyoruz. Bu kapsamda 29 Mayıs Pazartesi günü Sarılar Pazar Yerinde, 31 Mayıs Çarşamba günü Side Salı Pazarı'nda, 2 Haziran Cuma Günü Taşağıl Cumhuriyet Meydanı'nda, 5 Haziran Pazartesi günü Ilıca Çarşamba Pazar Yeri'nde, 8 Haziran Perşembe günü Çolaklı Çarşamba Pazarı'nda, 12 Haziran Pazartesi günü Oymapınar Pazar Yeri'nde, 15 Haziran Perşembe günü Kızılot Pazar Yeri'nde, 19 Haziran Pazartesi Günü Gündoğdu Düriye Duran İlköğretim Okulu Önünde, 21 Haziran Çarşamba günü ise Evrenseki Pazar Yeri'nde düzenleyeceğimiz iftar yemeklerimizde halkımızla buluşmayı planlıyoruz" dedi.



Her akşam Ramazan eğlencesi

Manavgat'ta şehrin sosyal yaşamını canlandırmak için de her alanda hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Sözen, "Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meydanı'nda oluşturacağımız şenlik alanı içerisinde insanlarımızın unutmaya başladıkları değerleri her zaman taze tutmayı hedefliyoruz. Şenlik alanımızda her akşam Gölge Hacivat-Karagöz oyunları, canlı meddah, kanto şov, orta oyunları, tiyatrolar, masal tiyatrosu, Kukla Tiyatrosu, palyaço şovları, çocuk müzikalleri, kukla tiyatroları, sıra geceleri eğlenceli yarışmalar ve düzenleyeceğimiz eğlenceli etkinliklerle halkımıza eski Ramazan akşamlarını anımsatacağız. Bu yıl Ramazan ayında 30 gün boyunca tüm halkımızı mütevazı iftar çadırımızda lokmamızı paylaşarak orucumuzu açmaya ve şenliklerimize katılmaya davet ediyorum."

(AK-SÇ-Y)



24.05.2017 16:43:08 TSI

NNNN