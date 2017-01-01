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Turgutlu'nun Kent Müzesi'ne ziyaretçi akını



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Kent Müzesi, açıldığından günden bu yana ziyaretçi akınına uğradı.

Turgutlu Kent Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Açıldığı günden bu yana vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Kent Müzesi, 500 kişiyi ağırladı. Öğrencilerin ve vatandaşların ilgisinden memnun olan Belediye Başkanı Turgay Şirin de ilgi gösteren herkese teşekkür ederek, "Bilindiği üzere Kent Müzemizi 19 Mayıs 2017 tarihinde önemli bir günde Manisa Valimiz Mustafa Hakan Güvençer'in de katıldığı bir törenle açmıştık. Müzemizi açıldığı günden bu yana yaklaşık 500 ziyaretçiyi ağırladı. Bu ilgi de bizleri oldukça memnun etti" dedi. Özellikle öğrenci gurupların yoğun ziyaretiyle karşılaşan Kent Müzesinde bireysel ziyaretlerin de olduğunu belirten Başkan Şirin, "Elbette müzemizin içeriği oldukça merak uyandırıyordu. Hizmete açmamızla birlikte bizlerle birlikte heyecan duyan ve merak eden gençlerimiz ile çocuklarımız guruplar halinde ziyarete geliyorlar. Bu anlamda müzede yoğunluk yaşanmaması ve müze sorumlusu arkadaşlarımızın müzeyi daha iyi anlatması adına okul gruplarının randevu alarak gelmesini tavsiye ediyoruz. Müzemiz haftaiçi hergün saat 08.30 ile 16.30 arasında açıktır. Haftasonları da açık olan müzeyi gezme imkanı bulunmasına karşın yakın zamanda açılış ve kapanış saatlerine yönelik duyurumuzu yapacağız" diye konuştu.

(AY-Y)



24.05.2017 16:43:40 TSI

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