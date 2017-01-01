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Siirtli 30 işçi mesleki eğitim için Avrupa'ya gitti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:44
Siirtli 30 işçi mesleki eğitim için Avrupa'ya gitti
Siirtli 30 işçi mesleki eğitim için Avrupa'ya gitti

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirtli usta öğretici ve kursiyerlerden oluşan 30 kişi, Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından desteklenen "Motorlu Araçlar Teknolojilerinde İnivasyon Projesi" kapsamında Avrupa ülkelerinde pratik eğitim aldı.
Proje hakkında bilgi veren Siirt Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Proje Koordinatörü Nedim Esmeroğlu, "AB Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından hibe desteği sağlanan proje ile Siirt Küçük Sanayi Sitesi yapı kooperatifine kayıtlı 15 öğrenci ve 15 usta öğretici 8 gün Avrupa ülkelerini gezerek mesleki becerilerini geliştirdi. Daha önce de PVC Kapı Doğrama Projesi ve Doğalgaz Yakıcı Gaz Sistemleri Projesini hayata geçirmiştik. 59 bin Avro bütçeli son çalışmamız olan "Motorlu Araçlar Teknolojilerinde İnivasyon Projesi" ile kursiyerler önemli bir deneyim kazandı" dedi.
(MND-MP-Y)

24.05.2017 16:44:35 TSI
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