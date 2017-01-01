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Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kültür sanat etkinliği



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Yoğun geçen bir eğitim-öğretim yılının ardından, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm personeli kapsayan bir kültür-sanat etkinliği düzenledi.

Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin etkinlikle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; "700'e yakın çalışanıyla geniş bir kadroya sahip olan Müdürlüğümüz, öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim vermek için yıl boyunca fevkalâde bir gayret gösterdi. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de eğitim çalışanlarımıza, kendilerini unutmadığımızı göstermek istedik" dedi.

Düzenlenen kültür-sanat etkinliğine katılan davetlilerin büyük keyif aldıklarını belirten Zengin, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yeterli talebin olması halinde personelimiz için bu tür faaliyetleri gelenekselleştirme niyetindeyiz" derken böylesi etkinliklerin devam ettirileceğini söyledi.

Bu arada Türk Halk Müziği, Karadeniz yöresine ait müzik, Türk Sanat Müziği'nden eserlerinin seslendirildiği programda Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmen, müzik öğretmenleri ve personelden bir ekip yer aldı. Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Nihat Korku'nun okuduğu iki şiir ise gecenin sürprizi oldu.

TRT Formatı'nda bir sanatsal etkinliğin gerçekleştirildiği programda davetlilerin büyük keyif aldığı gözlendi.

Öte yandan etkinlikte görev alan Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen ve personellerinden oluşan müzik gurubu ise, etkinlikte görev almış olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

(DMA-AT-Y)



24.05.2017 16:51:41 TSI

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