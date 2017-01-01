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Gölmarmara'da 18 su deposu onarıldı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Gölmarmara merkez ve mahallelerindeki 18 su depo sağlıklı bir yapıya kavuşturdu.

MASKİ tarafından il genelinde yürütülen içme suyu deposu bakım-onarım çalışmaları Gölmarmara ilçesinde tamamlandı. İlçe merkezinde 4 adet ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde yapılan çalışmalarla toplam 18 adet içme suyu deposu yepyeni bir hale getirildi. Yılların kanayan yarası olan içme suyu depolarında yapılan bakım-onarım çalışmaları sayesinde vatandaşlara ulaşan içme suyu kalitesi üst seviyelere taşındı.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, geçmişten günümüze ulaşan birçok sorunu yaptıkları sistemli çalışmalar ile bertaraf ettiklerini söyledi. Genel Müdür Coşkun, "Kurulduğumuz günden bu yana 190 içme suyu deposunun bakım-onarımını gerçekleştirdik. Ekiplerimizin yoğun emek verdiği çalışmalar sonucunda Gölmarmara ilçemizdeki bütün içme suyu depolarının bakım-onarım çalışmalarını tamamladık. İlçemizde toplamda 18 içme suyu deposunda çalışmalarımız bitti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Ergün'ün, göreve geldiği ilk gün verdiği talimat sonrasında içler acısı halde bulunan depoları yenilemek için çalışmalarımız başlamıştı. Allah'ın izniyle il genelinde sağlıklı bir sistemle içme suyu tüketilmesini sağlamak adına tüm depoları yenilemek en büyük hedefimiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Onların refahı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

(AY-Y)



24.05.2017 16:51:46 TSI

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