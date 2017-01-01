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Başkan Çelik zabıta personeli ile buluştu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:53
Başkan Çelik zabıta personeli ile buluştu
Başkan Çelik zabıta personeli ile buluştu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yoğun Ramazan ayı öncesinde zabıta personeli ile kahvaltı programında bir arya geldi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, zabıta personelinin düzenlediği kahvaltı programında, zabıta çalışanları ile bir araya geldi. Şehzadeler Zabıta Müdürlüğü önünde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal "Bu hafta Mübarek Ramazan ayına giriyoruz. Ramazan ayı hayır ve güzellikler ayıdır. Ancak bu hayır ve güzelliklerin oluşmasında zabıta hizmetlerinin büyük rolü vardır. Değerli Belediye Başkanımız Ramazan öncesi bizlerle böylesine güzel bir kahvaltı programında bir araya geldiler. Yorucu geçecek bir Ramazan öncesinde bize büyük bir moral verdiler. Rabbim inşallah hepimize Ramazanı daha çok hizmetler ve güzelliklerle geçirmemizin kuvvetini verir" dedi.
Zabıtanın şehrin tertip ve huzuru açısından sın derece önemli olduğunun altını çizen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Zabıta bizim açımızdan son derece önemlidir. Şehirdeki tertip ve düzen açısından, belediye hizmetlerimizin kusursuzlaşması açısından büyük bir özveri ile çalışan bir ekibiz. Zabıta bizim belediyemizin görünen yüzüdür. Dolayısı ile olumlu ve ya olumsuz olabilecek her türlü hareket direk olarak bizlere yansıyor ve insanlarda belediyemiz ile ilgili bir algı oluşmasına sebebiyet veriyor. Şehzadelerde yaşayan 170 bin kişinin huzuru da bizim açımızdan son derece önemlidir. Bugüne kadar hep uyarma yöntemini uyguladık. İş yerlerine gittiğimizde güler yüzle selam vererek girdik, iş yerinde müşteri varsa onun çıkmasını bekleyerek esnaflarımız ile ardından görüştük. İş yeri ile alakalı olarak herhangi bir eksiklik ve usulsüzlük varsa, bunun düzeltilmesini ifade ettik. Ancak tüm bunlara rağmen ısrarlı bir şekilde kurallara uymak istemeyenler, kamu düzenini bozmak isteyenler, vatandaşları rahatsız etmek isteyenler olursa da bunlarla ilgili olarak ta gerekli yasal işlemleri bugüne kadar hep yaptık" dedi.
Kahvaltı programına Başkan Çelik'in yanı sıra, Başkan Yardımcıları İsmail Önal, Ahmet Songüler, Halkla İlişkiler Müdürü Yener Bilir, Zabıta Müdürü İsmail Çiftçi ve zabıta personelleri katıldı.
(AY-Y)

24.05.2017 16:53:44 TSI
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