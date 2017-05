YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kastamonu'da Öğrenme Şenliği düzenlendi

Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Öğrenme Şenliği" düzenlendi.

İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan kurslarda üretilen şal-u şepik, yöresel kıyafetler, halaylar, kilimler, halılar, ince oyaları gibi el işi ürünler ile okullarda hazırlanan TÜBİTAK projeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının tanıtıcı ve bilgilendirici stantlarının yer aldığı ürünler "Öğrenme Şenliği"nde sergilendi.

Kuzeykent Fuar Alanında gerçekleştirilen "Öğrenme Şenliği"nin açılışında konuşan Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, insanoğlunun olayların anlamını ve çevresindeki eşyaların nedenini kavramaya başladığı andan itibaren, öğrenmeye başladığını ifade ederek, "Birey, kendini ve mensup olduğu topluma faydalı bilgileri öğrenmeye gayret ettiği an, hayatını olumlu yönde değerlendirmiş olur" dedi.

Öğrenmenin, beşikten mezara kadar devam eden bir süreç olduğunu vurgulayan Bahçacıoğlu, "Dolayısıyla hem kendimize hem de bizden sonraki nesillere faydalı şeyler bırakmak için sürekli kendimizi yenileyip geliştirerek öğrenmeye yönelmemiz gerekmektedir. Yaşam boyu öğrenme geçen asrın son çeyreğinde dünyanın gündemine girse de aslında bizler eğitimin hayat boyu olduğuna inanılan bir değerler dünyasına sahip bir milletiz. Yaşam boyu öğrenmenin güzelliklerini sergileyen bu şenlikte sizlerle aynı heyecanı yaşıyoruz. Kendimizi keşfettiğimiz, bilgi ve becerilerimizi geliştirdiğimiz süre, okuduğumuz okullarla sınırlı kalırsa, gelişim ve değişimin hızla yaşandığı günümüzde hem birey hem de toplum olarak geride kalacağımız hepimizin bildiği bir gerçektir" diye konuştu.

Açılışını yaptıkları Öğrenme Şenliğinin, hayat boyu öğrenmeye katılmayı hedeflediğini belirten Bahçacıoğlu, "Öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünüdür" şeklinde konuştu.

Öğrenme etkinliklerinin 80 stantta düzenleneceğini aktaran Bahçacıoğlu, "Bu etkinlikler 24-25 Mayıs tarihleri arasında iki gün süre ile devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, öğrenmenin yaşının olmadığını belirterek, "Beşikten mezara kadar öğreneceğiz. Hayatımız hep öğrenmekle ve öğrendiklerimizi öğretmekle geçiyor. Bunları öğretmen öncelikle öğretmenlerimize düşüyor. Öğretmenlerimiz, özellikle yeni yetişen genç nesil bunu yapmaya çalışıyor. Buradan vefakar ve cefakar öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Beni en çok duygulandıran öğretmenlik mesleğidir. İnsana bir kelime öğretmek kadar kutsal bir şey yoktur. O yüzden en çok güvendiğim, en çok saygı duyduğum meslek yine öğretmenlerdir. Milli Eğitim camiamız, büyük bir camiadır. Her gün değişik ve güzel faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Her yerde Milli Eğitimin faaliyetlerini görmemiz mümkün. Okullarımızda hazırlanan TÜBİTAK Bilim Fuarları ile kermeslere katılmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz mutlu, öğretmenlerimiz mutlu, herkes mutlu olunca şehirde sizlerle beraber mutlu oluyor" dedi.

Öğrenme Şenliği'nde bilmedikleri bir sürü bilgileri öğreneceklerine inandığını söyleyen Başkan Babaş, şöyle konuştu: "Öğrenmek çok güzel bir şey. Ben her gün yeni bir şey öğreniyorum. Bunu da biz bilmiyormuşuz diyoruz. Öğreneceğimiz daha çok şeyler var. Gençlerimize bu bilinci iyi aşılamamız gerekiyor. Her şeyden bir ders çıkarmaları ve her bilgiyi iyi alıp başkalarını da iyi vermeleri gerekiyor"

Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları gösterisin sundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan mini konser sahne aldı. Daha sonra Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile diğer protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti. Vali Yardımcısı Şenol Kaya ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş, beraberindekilerle birlikte stantları tek tek gezerek görevlilerden ürünler hakkında bilgiler aldı.

Öğrenme Şenliği'nde bulgurun atası olarak bilinen siyez buğdayından yapılan pilav vatandaşlara ikram edilirken, ayrıca meşhur cırık tatlısı dağıtıldı.

24.05.2017

