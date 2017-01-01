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Bilecik Belediyesi Taekwondo Takımı umut vaat ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Taekwondo Takımı, Dodurga beldesindeki Taekwondo Şampiyonasında elde ettiği başarılarla taekwondo sporunda umut vaat ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Taekwondo Federasyonu ve Dodurga Belediye Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen İller Arası Taekwonda Şampiyonasında Bilecik ve diğer illerden katılan takımlar kıyasıya mücadele etti.

Dodurga Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ve 9 ilden gelen 15 kulübe bağlı 200 sporcunun katıldığı şampiyonada Bilecik Belediyesi Taekwondo Kulübü Antrenörü Alper Bayraktar ve sporcuları büyük başarılar elde etti. Geleceğin taekwondo sporcularının kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada; Bilecik Belediyesi Taekwondo Kulübü sporcularından Neslihan Aybüke Birlikbaş 2'inci olurken, İldem Sena Genç ve Azra Özok 3'üncülüğü paylaştı. Bilecik başta olmak üzere; İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bolu'dan katılan sporcuların yer aldığı şampiyonada Bilecik bir kez daha spordaki başarısını göstermiş oldu.

(CKT-DA-Y)



24.05.2017 16:59:09 TSI

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