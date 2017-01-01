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AK Parti İstişare Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısında bu güne kadar yapılanlar değerlendirilerek bundan sonra yapılacaklar konuşuldu.

Özel bir restaurantta yapılan toplantıya Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yemekli olarak düzenlenen toplantının açılış konuşmasını AK Parti ilçe Başkanı Mesut Çetin yaptı. İlçe Başkanı Çetin, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olması ile ilgili yapılan eleştirilere değinerek "Cumhurbaşkanımızın Genel Başkan olması ile ilgili eleştirileri hep duyuyoruz. Ama Türkiye'deki Cumhurbaşkanları hiçbir zaman sadece partiye üye değillerdir. Onun haricinde hep siyasi düşünürler. Yani üye olmanın herhangi bir sıkıntı getirmeyeceğini, nasıl Başbakanın bir siyasi parti üyesi olurken tüm ülkeye hizmet ettiğini, bunları kamuoyunda bu şekilde anlatarak katkı sağlamış olacağımızı düşünüyoruz" dedi.

İlçe Başkanı Çetin, konuşmasında ayrıca "Biz hizmetle beraber gönül alma siyasetine de yönelmenin gerekli olduğunu görüyoruz. Bunu geçen başkanımız da dile getirdi. İstişarelerimizi yaptık. Yani sistemimizi biraz daha değiştirmemiz lazım. Elbette ki hizmet çok önemli. Yapmış olduğumuz mahalle konaklarında insanlar bir taraftan düğünlerini, mevlitlerini yapıyor, bir taraftan da sporunu yapıyor. Bir taraftan sağlık hizmeti veriliyor. Bunlar çok güzel hizmetler. Ama bunlarla beraber bizler insanların her birinin elini sıkar onların yüreğine de girebilirsek inanıyorum daha güzel şeyler olacaktır" dedi.

Ardından söz alan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı "Siyasette istediğiniz kadar dilinizde tüy bitse de gönül almak her şeyin önüne geçiyor. Yani bir düzen çerçevesinde çalışmamız lazım" diyerek devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Musapınarı'nda toplam 22 bin metrekarelik bir alanda kilit taşı çalışmalarının başlayacağını, Yaşar Doğu Caddesi'nin baştan aşağı kazılarak asfaltlanacağını söyleyen Başkan Bakıcı, bu yıl biraz daha üst yapı ile ilgili çalışmalar yapacaklarını belirtti. Yine bu yıl Mahalle İftarları programlarının devam edeceğini ve 9 mahalle ile birlikte programa yeni TOKİ'lerin de ilave edildiğini belirten Başkan Bakıcı 10 yerde, 5 bin kişilik iftar programı yapılacağını söyledi.

Toplantıda konuşmaların ardından karşılıklı görüş alış verişinde bulunularak sohbet edildi.

(FSİ-MET-Y)



24.05.2017 17:01:17 TSI

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