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Çan Belediyesi kültür sanat etkinliklerine devam ediyor



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Çan Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak düzenlediği tiyatro gösterilerine devam ediyor.

Çan Belediyesi Morris Tiyatro Sanat Topluluğu'nun hazırladığı Araştırmacı-Yazar Durali Doğan'ın Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanan bir hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı üç perdelik "Bacımın Gelinliği" oyunu Çan Belediyesi Nadir Pazarbaşı Etkinlik Merkezinde sergilendi.

Tiyatro oyununun sonunda sahneye çıkıp oyunculara çiçek takdim eden Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, " Bizleri bu akşam yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bizler de sanata dair sayısız etkinlikler gerçekleştirdik bugüne dek. Çocukların, hanımların yararlanabileceği Çan Belediyesi Sanat Atölyesini faaliyete geçirdik. Kısacası sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda sayısız icraatımız oldu. Bu anlamda Çan Belediyesi Morris Tiyatro ve Sanat Topluluğu'na da her daim destek verdik, yanlarında olduk. Gerçekten uzun zamandır çalışıyorlardı ve Çan'da genellikle üniversitede okuyan arkadaşlarımız böyle güzel bir işe gönül verdiler. İnşallah bundan sonraki süreçte de beraber olmaya destek olmaya devam edeceğiz. Yazan, yöneten ve oyunu sergileyen tüm oyuncularına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(UYC)



24.05.2017 17:01:43 TSI

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