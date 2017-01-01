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Reşadiye'de trafik kazası: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Hasan Ay

SİVAS (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza D-100 karayolu Reşadiye ilçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Suşehri ilçesi istikametinden İstanbul'a gitmekte olan İ. K. (35) yönetimindeki 34 FJ 6660 plakalı otomobil ile kavşakta K.Ö. (58) yönetimindeki 60 RA 330 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobilde sıkışan K.Ö. bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Durumu ağır olan K.Ö. ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(HA-UY-Y-)



24.05.2017 17:02:18 TSI

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