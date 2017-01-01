Altınordu Muhtarlar Derneği seçimi
- Olgun Öztürk güven tazeledi
(Fotoğraflı)
Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanlığına Olgun Öztürk yeniden seçildi.
Dernek lokalinde gerçekleşen Altınordu Muhtarlar Derneği Olağan Kongresi'nde Olgun Öztürk ile Yaşar Temel'in listesi yarıştı. 126 oyun kullanıldığı seçimde Olgun Öztürk'ün listesi 91, Yaşar Temel'in listesi 35 oy aldı.
Buna göre seçimi kazanan Olgun Öztürk'ün listesinde şu isimler bulunuyor: Yılmaz Kılıçkaya, H. İbrahim Toptaş, Abdullah Şahin, Hüseyin Toksoy, Süleyman Can, Ahmet Bakıcı, Nevin Gül, Cemal Poyraz, Eyüp Yeşilyurt, Muzaffer Türkmen, Yener Angın, Şerafettin Karadeniz, Göken Evcimen, Aydın Özbucak, Buğra Gök, Ali Gündoğdu, İsmail Bacınoğlu, Cemal Yıldız, Ali Korkmaz, Adnan Şensoy ve Sadık Uzunlar.
(MAK-SLH-Y)
24.05.2017 17:02:39 TSI
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