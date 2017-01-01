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"Kitap Arkadaşım" projesi gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Namık Kemal İlkokulu ve Orhan Gazi İlkokulu tarafından "Kitap Arkadaşım" projesi gerçekleştirdi.

Adıyaman Namık Kemal İlkokulu 4.sınıf öğrencileri kitap okuma alışkanlığı artırmak ve geliştirmek için "Kitap Arkadaşım" projesini başlattı. Proje kapsamında 2 okul ve 140 öğrenci bir birilerine okudukları kitapları mektup şeklinde göndererek okuma alışkanlığı kazandırılmak isteniyor.

Namık Kemal İlkokulu öğrencileri, Orhan Gazi İlkokulundan gelen öğrencileri karşıladı. Müzik eşliğinde öğrenciler oyunlar oynadı. Öğretmen ve veliler halay çekti. Projede 140 öğrenci yer aldı.

Namık Kemal İlkokul Müdürü İsmet Kaya, "Kitap okumayan bir toplum olduğumuzu beyan ediyoruz. Son dönemlerde, özelikle doksanlı yıllardan itibaren televizyon, internet, bilgisayardan kaynaklı insanlarımız sosyal çevrelerinden koptu. Buna bir nebzede olsa çözüm olarak bu projeyi gerçekleştirdik. Başka bir okuldan öğrencilerimize partner öğrenci ayarladık. Buradaki öğrenci sayımız kadar başka bir okuldan partner öğrenciler getirdik. Bizim öğrencilerimizin okuduğu kitabı mektup yazarak partnerine gönderiyor, aynı şekilde karşı taraftaki öğrencide aynı şekilde okuduğu kitabı bizim okuldaki öğrenciye gönderiyor. Dört adet kitabı bu şekilde okumuş oluyoruz. Projenin birinci aşamasının ardından ikinci aşamasında öğrencileri bir araya getirerek, tanışmalarını sağladık" dedi.

Orhan Gazi İlkokulu Müdürü Hasan Çelik ise açıklamasında, "Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Kitap kardeşliği ile öğrencilerimize hem kitap okumayı hem de bilişim dünyasında 20-30 yıl öncesinde unutulan mektuplaşmayı, öğrenciler arasında sosyalleşmeyi, iletişimleri gelişmesi açısından böyle bir projede bizlerde yer aldık. Burada ki amacımız öğrencilerimizin kitap okumalarını sağlamak ve öğrencilerimizin sosyalleşmelerini sağlamaktır" dedi.

(AHM)



24.05.2017 17:01:25 TSI

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