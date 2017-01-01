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Araplar rotayı Karabük ve Bartın'a çevirdi



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Turizm alt yapısını görmek ve turizm yatırım imkanlarını öğrenmek için Karabük ve Bartın'a gelen Arap yatırımcılar bölgenin güzelliklerine hayran kaldılar.

Türkiye Gençlik Teşkilatı Ortadoğu Bölge Başkanı ve Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği (ASATDER) Başkan Vekili Mustafa Bayrakçı, Alwali Travel çalışanı Şakir Bayrakçı, Blue CoastCompany ve AlnaserAirline Yönetim Kurulu Başkanı Abbas Alkhazrajı turizm alt yapısını görmek ve turizm yatırım imkanlarını öğrenmek için Karabük ve Bartın'ı ziyaret etti.

Yatırımcılar geldikleri ilk gün, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'nda Başkan Halil Balık, Bartın Kültür Turizm İl Müdürü Fuat Dursun, Bartın Milli Emlak Müdürü İsa Sağdıç, TSO Yönetim Kurulunu ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiler.

Daha sonrasında Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve Ajans personeli eşliğinde yatırımcılara Mugada ve Amasra'da yatırıma uygun olabilecek yerler gösterildi.

Bir sonraki gün ise, heyet Ulus, Eflani ve Safranbolu'yu ziyaret ederek, ilçelerin doğal ve tarihi değerleri tanıtılarak Belediye Başkanları ile görüşüldü.

Blue CoastCompany ve AlnaserAirline Yönetim Kurulu Başkanı Abbas Alkhazrajı, bölgenin yatırıma çok açık olduğunu ve yapılan turlarda turistlerin daha rahat edebilmesi için bir otel yapmayı düşündüklerini söyledi.

(YE-YE-Y)



24.05.2017 17:05:27 TSI

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