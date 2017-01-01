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Yunuskent'te 2. kısım 13 Temmuz'da ihale ediliyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre'de ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın umutla beklediği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin 2. etabında 2. kısmın 13 Temmuz Perşembe Günü ihale edilecek.

Yunusemre Belediyesi'nin dev projelerinden 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi hızla ilerliyor. Projenin bin 101 konutluk ilk etabının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanırken; 2. etapta çalışmalar hız kazandı. 2 kısım halinde ihale edilen projenin ilk kısmı 8 Mayıs Pazartesi Günü ihale edilmişti. Merakla beklenen 2. kısmın ihale tarihi de belli oldu. 2. kısmın 13 Temmuz Perşembe Günü Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin İstanbul Halkalı'daki genel merkezinde ihaleye çıkacağını duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Akgedik'te bir şehir inşa edildiğini dile getirdi. TOKİ tarafından yapılan projenin Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında gösterildiğine dikkat çeken Başkan Çerçi "Bizim derdimiz, amacımız özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak. Manisa'da konut sorununa bir nebze de olsa çözüm üretebilmek. Türkiye'de bu çalışmayı yapan ender belediyelerden bir tanesiyiz. 2. etabın ilk kısmının ihale edilmesinin ardından şimdi de 2. kısmı ihale ediliyor. İkinci etapta farklı bir mimari tarz çalışıldı. Bu mimari tarzlar biraz daha Ege Bölgesi mimarisine uygun. Üçüncü etapla ilgili ön hazırlıklarımız sürüyor. Yine proje kapsamında 2 okulumuzu da yapıyoruz. Başta TOKİ Başkanı Ergün Turan olmak üzere projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Yunuskent'te tüm projeler tamamlandığında 5 bin 500 vatandaşımız ev sahibi olacak. Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Bin 500 konut üretilecek"

Projede 775 konut, 1 ticaret merkezi, 12 derslikli 1 ilkokul, 12 derslikli 1 de ortaokul bulunduğunu söyleyen Başkan Çerçi, "Böylelikle 2. etapta yaklaşık bin 500 konut üretmiş olacağız. Projelerin ihale süreci tamamlanıp yer teslimi yapıldıktan sonra 2019 yılına kadar tamamlanmasını planlanıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında Akgedik'te 5 bin 500 konutun 2 bin 500'ü bitirilmiş olacak. Başta Belediye Başkan Yardımcım Kılıç Kaya ve Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü çalışanları olmak üzere çalışmada emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımıza ve Manisamıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

(AY-Y)



24.05.2017 17:03:36 TSI

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