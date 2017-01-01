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Lokantacılardan şehitler için lokma hayrı

- Manisa Lokantacılar Odası hem ebediyete intikal eden oda üyeleri hem de şehitler için lokma hayrı yaptı



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Manisa Lokantacılar Odası ebediyete intikal eden oda üyeleri ve tüm şehitler için okutulan hatimlerin duasını yaptırarak vatandaşlara lokma hayrında bulundu.

Manisa Lokantacılar Odası önünde Hatuniye Camii Müezzini Şuayip Coşkun'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte Manisa İl Müftü Yardımcısı Paşa Bektaş tarafından okunan hatimlerin duası yaptırıldı. Ebediyete intikal eden oda üyeleri ve tüm şehitlerin ruhları için lokma hayrının da yapıldığı etkinlikte konuşan Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, "Bu sene yine bir hatim duası yapmak istedik. Bir tek amacımız var bunda; bugüne kadar hakkın rahmetine kavuşmuş tüm ustalarımızın ruhlarına ve bugüne kadar verdiğimiz tüm şehitlerin ruhlarına bir hatim duası göndermek. Allah kabul etsin inşallah. Bu sene ikincisini gerçekleştirdik. Daha önce 4-5 yıl devam ettirmiştik bu etkinliğimizi verdiğimiz kısa bir aranın ardından yeniden başladık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz." dedi.

Manisa Lokantacılar Odası tarafından düzenlenen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Narin, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

(SC-Y)



24.05.2017 17:07:23 TSI

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