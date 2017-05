YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yapder kent ve yaşam ödülleri

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu'na, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) desteklediği Kent ve Yaşam ödülleri kapsamında, "Başarılı Yönetim" kategorisinde ödül verildi.

Aralarında bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum örgütü önderlerinin yer aldığı 50 kişilik jüri tarafından belirlenen ödüller, bu alandaki en uzun soluklu etkinlik olarak görülüyor. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak ile yayıncı Mehmet Gözcü'nün organizasyonu ile İstanbul Sultanahmet Armada Hotel'de düzenlenen 13'üncü Kent ve Yaşam Ödülleri töreni, yoğun katılım gerçekleşti. EGD Başkanı Toprak, yaptığı konuşmada, kentleşmede doğru adımlar atan insanların cesaretlendirilmesini istediklerini belirterek, "Bu etkinlik, doğru iş yapan kişi ve kurumların buluşma noktası haline geldi. Doğru iş yapanların cesaretlendirmek de en az doğru iş yapmak kadar önem taşıyor" dedi. Proje üretmiş kişi ve kurumları yüreklendirmek ve onurlandırmak amacı ile verilen geleneksel "Kent ve Yaşam Ödülleri" ile kentlerin daha yaşanabilir, insanların daha mutlu olmasını hedeflediklerini ifade eden Toprak, ödül alacak kişi ve kurumların, her biri alanında yetkin jüri üyelerince belirlendiğini söyledi.

Ödül töreni

Konuşmaların ardından ödül programına geçildi. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu'na, EGD Başkanı Celal Toprak tarafından takdim edilen ödülün gerekçesini açıklayarak, "SANKO, bir sanayi kuruluşunun bir kente nasıl hayat verebileceğini, Türkiye ekonomisine nasıl katkı sunulacağını gösteren en iyi örneklerden birisidir. Bir kente hayat, Türkiye ekonomisine yön verdiniz.İş dünyasında eşine az rastlanan gelişme oldu. Abdulkadir Konukoğlu 65 yaşına gelince görevi kardeşi Zeki Konukoğlu'na teslim etti. Zeki Konukoğlu bu görev için 5 yıllık plan hazırladı. Yeni yatırımlara imza attı. Ailenin üst yönetime getirdiği yurt dışında okuyan ilk temsilcisi bu işin hakkını vermek için tekstilden enerjiye her alanda yeniliklere imza atan Zeki Konukoğlu, bilgi birikimini paylaşarak ülkemize farklı bir katkı sağlamaktadır. Gaziantep'in bir sanayi kenti olması için verdiği katkılardan ötürü Jüri kendilerine en büyük ödülü verdi. Başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Teşekkür konuşması

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu da işadamı, sanatçı, gazeteci ve sivil toplum liderlerinden oluşan jürinin kendisini Kent ve Yaşam Ödülleri kapsamında "Ekonominin Onur Ödülü'ne değer görmesinden dolayı teşekkürlerini sundu.

"Şehirler şirketleri, şirketler şehirleri büyütür. Gaziantep ve SANKO bunun en güzel örneğidir" diyen Konukoğlu, "Bugünlere gelmemizde Gaziantep'in ve Gazianteplilerin bize olan sevgi ve destekleri için şükranlarımızı sunarız. Bu ödülü öncelikle ailem ve kurumumuz olmak üzere, Gaziantepliler adına alıyorum. Bu ödüller her defasında bizleri daha fazla heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Bayrağı daha yukarılara taşımak, ülkemize, milletimize daha faydalı kurumlar ve kişiler olmak için daha fazla çaba göstereceğimizin ifadesi oluyor. Bu vesile ile şahsınızda bizi ödüle değer gören sayın jüri üyelerine teşekkür eder, hepinize sevgi ve saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi.

Törende ödül alan diğer kişi ve kurumlar şöyle oldu:

"Sosyal Sorumluluk ödülünü Papirus Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Dinçer, Yeni Kent Modeli ödülünü Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Güvenilir Ürüne Katkı Ödülünü İnvenura İcra Kurulu Başkanı Burak Karapınar, Kentsel Dönüşüm ödülünü Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, İhracat Başarı ödülünü İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Akyüz, İnovasyon ödülünü Ser Rezistans Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Evrenkaya, İyilik ödülünü VAKIFAY Derneği Genel Başkanı Tekin Küçükali, Genç Girişimci ödülünü Orge Elektrik Enerji CEO Nevhan Gündüz, En Başarılı Yerel Yönetim ödülünü Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yardımlaşma ödülünü Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Başkan Vekili Muzaffer Baca, Eğitime Katkı ödülünü Erbaşlar Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erbaş, Girişim ödülünü Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, Sosyal Sorumluluk ödülünü İZEV Vakfı (İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim Ve Danışma Vakfı ) Sanat ve Biz" projesinin fikir sahibi İZEV gönüllüsü Hakan Kural ve İZEV Vakfı Genel Koordinatörü Merve Kılıç, İletişim ödülünü Görev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Pamukoğlu, En Başarılı Tarihsel Dönüşüm ödülünü Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt aldı.

