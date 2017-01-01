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Hayvan otlatma yüzünden kavga ettiler

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:09
Hayvan otlatma yüzünden kavga ettiler

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta hayvanlarını otlatan bir kişi iki kişi tarafından dövüldü.
Kars'ta B.K. hayvanlarını otlattığı sırada yanına gelen M.A. ve F.A. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle başlayan kavgada B.K., M.A. ve F.A. tarafından dövüldü. Çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralanan B.K. Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan B.K.'nın durumunun iyi olduğu anlaşıldı.
Öte yandan jandarma tarafından gözaltına alınan M.A. ve F.A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kavga il ilgili olarak tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
(IÇ-AT-Y)

24.05.2017 17:09:16 TSI
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