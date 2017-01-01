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Samsatlı gençler ödüle doydu



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Gençlik Haftası boyunca yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Samsat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün organize ettiği Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde yapılan satranç, çim hokeyi, atletizm, bayrak yarışı, futbol turnuvası, penaltı atışları gibi müsabakalarda dereceye girenlere düzenlenen törenle kupa, madalya ve hediyeleri verildi. Samsat Kaymakamlığınca Hükumet Konağı bahçesinde oluşturulan toplantı çadırında düzenlenen törene Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları katıldı. Samsat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yelken yaptığı konuşmasında hafta boyunca Samsat ilçesinde bir şenlik havası yaşandığını, depremi biraz olsun unutturmak istediklerini ve bu çalışmaların tamamında Samsat Kaymakamlığı ve ilçedeki bütün kurumların katkı sağladığını belirterek ilgililere teşekkür etti. Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım ise depremi gerekçe ederek bir kenara çekilmenin hiçbir yararı olmayacağını, Samsat halkının hayata küsmeyerek bunu çok iyi gösterdiğini belirterek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü başta olmak üzere etkinliklere katkı sağlayan bütün herkese, özellikle de öğrencilere teşekkür etti.

(FÇ-SD-Y)



24.05.2017 17:09:27 TSI

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