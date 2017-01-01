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Kafkas Üniversitesi'nde Ramazan coşkusu yaşanacak



KARS (İHA) - On bir ayın Sultanı Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Kafkas Üniversitesi Kars'ta etkinliklerle Ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor.

KAÜ Merkez Kampüs içinde yer alan Prof. Dr. Nihat Bayşu Konukevinin yenilenen nezih ortamında ramazan boyunca iftar yemekleri ve iftar programları düzenlenecek. Tercih eden konuklar iftar yemeğinin ardından bahçede kurulacak etkinlik alanında aileleri ve dostları ile keyifli bir zaman geçirebilecek.

Etkinlik kapsamında Konukevi Bahçe Kafe'de her akşam canlı Tasavvuf ve Sanat Müziği fasıl eşliğinde Semaver çay, kahve çeşitleri, nargile, dondurma satışı gerçekleştirilecek.

Çocuk misafirler için, palyaço, çocuk tiyatrosu, Hacivat karagöz, animasyon, yarışmalar, meddah ve gölge oyunu gibi etkinliklerle çocuklara ramazan coşkusu yaşatılacak.

İftar sonrasında oluşturulacak Ramazan Sokağı'da vatandaşların beğenisine sunulacak. Ramazan Sokağı'nda lokma tatlısından patlamış mısıra, pamuk şekerden elma şekerine, hediyelik eşya ve oyuncak satışından, karaoke ye kadar birçok etkinlik Kars halkının hizmetine sunulacak.

Etkinlikler kapsamında Kars'ta özel kamu kurumlarının grup ve toplu iftar yemekleri için rezervasyon alınacak.

(IÇ-AT-Y)



24.05.2017 17:10:18 TSI

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