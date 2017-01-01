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"Lider Çocuk Tarım Kampı" öğrencilerinin sertifika heyecanı



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - "Lider Tarım Kampı" öğrencileri sertifikalarını Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz'ın elinden aldı.

İlkokul çocuklarının tarımla tanışmasına yönelik Lider Çocuk Tarım Kampı öğrencileri kampın son gününde Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Haktankaçmaz, kampa katılan öğrencilere kamp sertifikalarını verdi ve kamp hakkında öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere kamp süresince ne öğrendiklerini soran Haktankaçmaz, küçük yaşta tarımla yakinen tanışmanın büyük bir avantaj olduğundan bahsetti.

Kampa katılan Gündoğdu Manas İlkokulunun temsilcisi Sınıf Öğretmeni Arif Karahan, faaliyetten çok memnun kaldıklarını belirtirken projenin kırsal turizmi geliştirmek adına bakanlık adına yapıldığını kaydetti. Bu sene ise müdürlük tarafından kendi okullarının seçildiğini söyleyen Karahan, "İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün buradaki birimlerini ziyaret ettik, özellikle besi çiftliklerini, seraları, bunun yanında il merkezi ve ilçelerimizdeki tarihi ve turistik yerleri gezdik. Balışeyh'te bir örnek besi çiftliğini gezdik, daha sonra il müdürlüğündeki seraları inceledik. Burada bize özellikle 21 Mayıs Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde sütün önemini anlatan bir sunum yaptılar. Çocuklar etkinliğimizi çok beğendi. Daha sonra ise tarihi mekanları dolaşma fırsatı bulduk" dedi.

(MT-SLH-Y)



24.05.2017 17:10:35 TSI

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