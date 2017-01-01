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Kulu HEM ve Akşam Sanat Okulu yılsonu sergisi törenle açıldı



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulunda yılsonu etkinliğinde kursiyerler tarafından yapılan yılsonu sergisi törenle açıldı.

Törenden sonra açıklamalarda bulunan HEM ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Çetin Çelikkaya, bugüne kadar HEM ve Akşam Sanat Okulunda 119 kursun açıldığını ve 2 bin 644 kursiyerin eğitim görerek kurs bitirme belgelerini aldığını söyledi. Çelikkaya, yapılması gereken kurslarda usta öğreticisi bulmakta güçlük çekildiğini de ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ise, halkın KOMEK ve HEM'e müracaat ederek istediği konuda eğitim almasının gerektiğini ifade ederek, "Müracaat eden kişi sayısı bu yıl sadece 92 kişi. Aslında bu sayının bin kişiye ulaşması gerekir. Kursiyerler aldıkları kurslarda 25 TL ücret alıyor. Mesleki eğitime yönelik sürü yönetimi, kalorifer ve diğer kursiyerlerin branşlarına göre kurslara katılıp belgelerini almaları gerekir. Halk eğitim merkezinde çeşitli kurslar haricinde İsveççe kursunun da açılmasını istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursu bitirenlere belgeleri protokol tarafından verildi. Ayrıca kursiyerler tarafından yıl boyu hazırlanan çeşitli ev eşyaları, işlemeler, dantel, oya, giysiler, tablolar, çeşitli tatlılar, baklavalar, börek ve çöreklerle ilgili yiyecek gıdalarından oluşan sergi protokol tarafında gezildi. Sergi, Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından yöresel oyun gösterisiyle sona erdi.

Sergiye, Belediye Başkan Vekili Celal Görgülü, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Talayhan, Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, HEM Müdürü Çetin Çelikkaya, şube müdürleri, diğer okul müdürleri ve halk katıldı.

(ÖK-AH-Y)



24.05.2017 17:10:55 TSI

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