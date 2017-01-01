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Vatandaşlar halk günlerinden memnun



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Çarşamba günleri geleneksel hale getirdiği halk gününde vatandaşlar ile görüşüp, istek ve taleplerini dinliyor, sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Bozüyük Belediyesi ana hizmet binası AK Masa servisinde vatandaşlar ile görüşen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, vatandaşlar tarafından iletilen talepleri ve istekleri dinledi. Vatandaşlarla doğrudan yapılan görüşmelerin sorunların çözülmesi ve taleplerin yerine getirilmesinde etkili olduğunu belirten Başkan Bakıcı; vatandaşlardan gelen talepleri ve istekleri ilgili müdürleri çağırarak iletti ve taleplerin biran önce yerine getirilmesini söyledi.

Bu uygulamadan hoşnut kalan vatandaşlar ise belediyeden büyük bir memnuniyetle ayrılırken "Belediye Başkanımız ile bire bir görüşme yaparak taleplerimizi direk olarak kendisine iletebiliyoruz. Biz bu durumdan çok memnunuz. Belediye Başkanımıza bize zaman ayırdığı için ve özellikle de göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" dediler.

(FSİ-MET-Y)



24.05.2017 17:11:19 TSI

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