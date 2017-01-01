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Depremzede öğrenciler bilim fuarı düzenledi



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Mart ayında meydana gelen deprem dolayısıyla hala eğitimlerini çadırlarda sürdürün öğrenciler bilim fuarı düzenlediler.

4006 TUBİTAK projesi kapsamında Samsat ilçesi Taşkuyu Ortaokulu öğrencileri Samsat ilçe merkezinde, Proje Koordinatörü Ali Osman Çavuş yönetiminde, diğer eğitimcilerin de yardım ve destekleri ile düzenledikleri fuarın açılışını Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım yaptı.

Açılışta bir açıklama yapan Kaymakam Yıldırım, Matematik ağırlıklı olarak düzenlenen bilim fuarında sergilenen eserlerin mantık ve görselliğinin çok güzel olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Kaymakam Yıldırım, "Öğrencilerimiz, matematiğin çocuklar açısından o zor yönünü görsele çevirmişlerdir. Böylece bunu eğlenceli bir hale getirmişler. Çocuklarımıza yararlı bir şekilde projelerini sergileyerek, bu kadar zor şartlarda nelerin yapılabileceğini ortaya koymuşlar. Bizde bu bilim fuarını gezdik ve hakikaten çok mutlu olduk, gururlandı. Çünkü Samsat ilçemizde 2 Mart'ta bir deprem yaşadık. Hızlı bir şekilde devlet olarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Bu anlamda arkadaşlarımızla birlikte üstün bir performans gösterdik. Çadırlarda kalan çocuklarımız ve ailelerimiz, 'biz çadırda kalıyoruz, afet bölgesiyiz, zorluk içerisindeyiz' demeden ellerinden gelen en üstün gayreti göstererek bu bilim fuarını bize sundular. Bu kadar zor şartlar altında bile nelerin yapılabileceğini bizlere gösterdiler" şeklinde konuştu.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı açıklamada, 10 branşta 74 öğrencinin toplam 39 proje ile düzenledikleri bilim fuarının son derece başarılı bir şekilde sunulduğunu belirterek, bilim fuarının Samsat ilçesinde ilk kez düzenlendiğini ifade etti. Bundan sonraki yıllarda fuarın yaygınlaştırarak devam ettirileceğini ifade eden Müdür Akın, "Bugün öğrencilerimiz olağanüstü çabalarla çok güzel işlere imza attılar. 13 tanesi Matematik ve 10 tanesi Fen ve Teknoloji olmak üzere toplam 39 proje sunuldu. Taşkuyu köyümüzden 74 öğrencimiz olağanüstü çabalarla 4 öğretmen ve idarecilerimiz ile birlikte üstün gayretlerle bu başarıyı ortaya koydular. Bu okulumuz ilçemize 6 kilometre uzaklıkta olan bir köy okulumuzdur. Bizlerde velilerimizin bu güzel çalışmamızı görmelerini istedik. Depremden dolayı bu çalışmalarımızı ilçe merkezine aldık. Çocuklarımız bu çalışmalarla hem eğlenmişler hem de öğrenmişler. Kendilerini yürekten kutluyorum. Bundan sonraki yıllarda bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

(FÇ-SD-Y)



24.05.2017 17:14:16 TSI

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