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Trabzonlular Ankara'da buluşuyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:20
Trabzonlular Ankara'da buluşuyor

(fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Ankara'daki Trabzon Günleri 25-28 Mayıs tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Trabzon Valiliği ile Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan "Trabzon Günleri" etkinliğinin açılışı yarın saat 11.00'de, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora ile Trabzon Valisi Yücel Yavuz tarafından gerçekleştirilecek. Mehter ve horon gösterileri ile başlayacak olan etkinlik defileler, yöresel sanatçıların verdiği konserler ve konferanslar ile devam edecek. Etkinlik ile Trabzon'un ünlü takası, serenderi, çay ve fındık bahçeleri ile Ankara'ya taşınacak. Uzungöl'den Sümela'ya, Ayasofya'dan Akçaabat'a, Trabzon'un tarihi ve kültürü AKM'de sergilenecek. Aynı zamanda şehzadeler şehri olan Trabzon'un tanıtımında Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın ve Yavuz Sultan Selim'in balmumu heykelleri yer alacak. Stantlarda yöresel yemekler ikram edilecek, birbirinden değerli el sanatları sergilenecek. Trabzon'un el emeği göz nuru kazaziyesi, telkarisi ile kaytanı, bu kez Ankara'da görücüye çıkacak. Dokuma tezgahlarının başındaki kadınlar ise, 'Trabzon Keşanı'nı tanıtacak. 10.00-19.00 saatleri arasında ise, AKM'de isteyenlere horon ve kolbastının incelikleri öğretilecek. Ramazanın ilk günü olan 27 Mayıs Cumartesi ise Trabzon Günleri'nde Ramazana özel etkinlikler yer alacak ve toplu iftar programı düzenlenecek.
(OK-ÖS-Y)

24.05.2017 17:20:11 TSI
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